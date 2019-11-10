Дженнифер Энистон поделилась честным селфи

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Дженнифер Энистон недавно завела Instagram и не перестает радовать фолловеров своими кадрами

Актриса не стесняется своей естественной красоты. На этот раз актриса опубликовала селфи, на котором она запечатлена в машине. На кадре она позирует без макияжа.

Честное селфи актрисы фолловеры встретили с восторгом. «Королева», — написала Селена Гомес. «Без макияжа выглядите очень миленькой»; «Очень красивые глаза»; «Такая миленькая без косметики»; «Мне бы так выглядеть по утрам», — пишут люди в комментариях.

instagram.com/jenniferaniston

Дженнифер Энистон создала инстаграм-страницу недавно. Первым ее сообщением стало селфи, На котором она позировала вместе с другими актерами сериала «Друзья».

Фанаты Дженнифер Энистон настолько быстро подписывались на звезду, что миллион сторонников она набрала за 5 часов и 16 минут.

Это позволило ей стать новой рекордсменкой книги рекордов Гиннеса. Ей даже удалось опередить герцогов Сассекских.