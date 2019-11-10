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    Шоу-биз

    Настя Каменских заинтриговала фото в офисе Playboy

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    Настя Каменских заинтриговала фото в офисе Playboy
    instagram.com/kamenskux

    Известная украинская певица Настя Каменских шокировала фанатов новой публикацией

    Новым фото на своей странице в Instagram Настя также не на шутку заинтриговала своих поклонников - она запечатлена в мексиканском офисе знаменитого мужского журнала Playboy.

    Певица в черной кожаной куртке-косухе позирует у стены с логотипом и названием компании, изобразив руками, что она тоже «зайка».

    «Грядет кое-что горяченькое…» - подписала кадр звезда, добавив хэштег популярного мужского журнала.

    ____11.39.55
    instagram.com/kamenskux

    Взбудораженные фанаты бурно отреагировали на фото и тут же предположили, что Каменских предложили сняться для пикантного глянца.

    «Молодчинка», «Перебор, фу», «Давай Настюха, всем покажи!», «Красотка, молодец», «Опускаешься», - написали поклонники. 

    знаменитости фотография Настя Каменских певица Instagram
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