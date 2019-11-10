Настя Каменских заинтриговала фото в офисе Playboy

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instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских шокировала фанатов новой публикацией

Новым фото на своей странице в Instagram Настя также не на шутку заинтриговала своих поклонников - она запечатлена в мексиканском офисе знаменитого мужского журнала Playboy.

Певица в черной кожаной куртке-косухе позирует у стены с логотипом и названием компании, изобразив руками, что она тоже «зайка».

«Грядет кое-что горяченькое…» - подписала кадр звезда, добавив хэштег популярного мужского журнала.

instagram.com/kamenskux

Взбудораженные фанаты бурно отреагировали на фото и тут же предположили, что Каменских предложили сняться для пикантного глянца.

«Молодчинка», «Перебор, фу», «Давай Настюха, всем покажи!», «Красотка, молодец», «Опускаешься», - написали поклонники.