Настя Каменских заинтриговала фото в офисе Playboy
instagram.com/kamenskux
Известная украинская певица Настя Каменских шокировала фанатов новой публикацией
Новым фото на своей странице в Instagram Настя также не на шутку заинтриговала своих поклонников - она запечатлена в мексиканском офисе знаменитого мужского журнала Playboy.
Певица в черной кожаной куртке-косухе позирует у стены с логотипом и названием компании, изобразив руками, что она тоже «зайка».
«Грядет кое-что горяченькое…» - подписала кадр звезда, добавив хэштег популярного мужского журнала.
instagram.com/kamenskux
Взбудораженные фанаты бурно отреагировали на фото и тут же предположили, что Каменских предложили сняться для пикантного глянца.
«Молодчинка», «Перебор, фу», «Давай Настюха, всем покажи!», «Красотка, молодец», «Опускаешься», - написали поклонники.