Ирина Билык споет дуэтом с Лаймой Вайкуле?



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Украинская певица анонсировала свое участие в фестивале «Лайма Рандеву»

Известная российская певица Лайма Вайкуле в этом году решила побаловать одесситов своим присутствием. Артистка сменила дислокацию фестиваля «Лайма Рандеву» и променяла Ригу на Одессу.

Звезда обещает в августе высадить на берег Черного моря настоящий звездный десант. Ходили слухи, что даже сама Примадонна собралась приехать в Одессу, но пока, концертный директор российской звезды опровергла эту информацию.

«Нет, у нас нет в планах такого», - отметила Елена Чупракова в комментарии изданию ura,ru.

Зато украинские музыканты и юмористы с радостью готовы выступить на фестивале Лаймы. Свое участие уже подтвердили Тина Кароль, Ирина Билык, Alekseev, группа Kazka, Настя Каменских, группа «ВВ», Арсен Мирзоян. Кроме этого, на сцене готов выступить Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, «Лепреконсы», а такэе мастера юмора и стендапа.

Ну, а вместо примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой одесситов порадует сюрпризами Ирина Билык.

«Когда на Рандеву встречаются две звезды, другим становится тесно. Готовим с Лаймой для вас что-то очень мощное и грандиозное. Встречаемся в Одессе. Не говорите потом, что не предупреждала!», - так проанонсировала фестиваль Ирина Билык на своей странице в Instagram. Стоит отметить, что в июле такой же фестиваль Лайма Вайкуле планирует провести и в Юрмале. Среди звезд, которые заявлены в афишах оказалось немало украинских артистов: Настя Каменских, Alekseev, Макс Барских, Maruv, Миша Романова, дуэт Анна-Мария, Монатик и группа «Время и Стекло».