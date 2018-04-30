Названы лучшие в мире фотографии еды
- Сьогодні, 08:12
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Розсилка
Престижный конкурс фотографий еды Pink Lady Food Photography объявил имена победителей
Главная награда конкурса досталась фотографу Нуру Ахмеду Гелале за снимок индусов, которые готовятся к праздничной трапезе после поста в одном из храмов Дакке, столице Бангладеш.
В конкурсе изображений пищи приняли участие фотографы из 60 стран мира. В целом жюри получило от участников почти 40 тыс. снимков.
Лучшим фотографом вина признан Виктор Пугачев. На его фотографии выжатый сок винограда шардоне сливают в бочку. Снимок был сделан во французском регионе Шампань.
Фото Дебдатты Чакраборти стало победителем в номинации «Сбор урожая». На снимке - рыбаки забрасывают сети в реку в индийской Бенгалии.
А лучшей среди фуд-блогерыв стала Аника Лойф. На ее фото лавандовый мед стекает с деревянного ковша на соты.
В номинации «Сервировка стола» победило изображение Тома Паркера: шеф-повар подает блюдо посетителям ресторана в одном из отелей Картахены.
Лучшим среди уже опубликованных работ в категории «Еда из книги» стало фото Оливера Гаусера, которое входит в серию изображений «Адам готовит для Евы».
Самым трогательным среди победителей конкурса является фото на котором отец и дедушка фотографа готовят блюда для рождественского стола. Этот кадр победил в номинации «Семейная трапеза».
Джерело: bbc.com