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    Названы лучшие в мире фотографии еды

    Престижный конкурс фотографий еды Pink Lady Food Photography объявил имена победителей
    Главная награда конкурса досталась фотографу Нуру Ахмеду Гелале за снимок индусов, которые готовятся к праздничной трапезе после поста в одном из храмов Дакке, столице Бангладеш. В конкурсе изображений пищи приняли участие фотографы из 60 стран мира. В целом жюри получило от участников почти 40 тыс. снимков. Лучшим фотографом вина признан Виктор
    • Сьогодні, 08:12
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    <span class="responsive-image__copyright">Noor Ahmed Gelal</span>
    Noor Ahmed Gelal

    Престижный конкурс фотографий еды Pink Lady Food Photography объявил имена победителей

    Главная награда конкурса досталась фотографу Нуру Ахмеду Гелале за снимок индусов, которые готовятся к праздничной трапезе после поста в одном из храмов Дакке, столице Бангладеш.

    В конкурсе изображений пищи приняли участие фотографы из 60 стран мира. В целом жюри получило от участников почти 40 тыс. снимков.

    Лучшим фотографом вина признан Виктор Пугачев. На его фотографии выжатый сок винограда шардоне сливают в бочку. Снимок был сделан во французском регионе Шампань.

    Фото Дебдатты Чакраборти стало победителем в номинации «Сбор урожая». На снимке - рыбаки забрасывают сети в реку в индийской Бенгалии.

    А лучшей среди фуд-блогерыв стала Аника Лойф. На ее фото лавандовый мед стекает с деревянного ковша на соты.

    В номинации «Сервировка стола» победило изображение Тома Паркера: шеф-повар подает блюдо посетителям ресторана в одном из отелей Картахены.

    Лучшим среди уже опубликованных работ в категории «Еда из книги» стало фото Оливера Гаусера, которое входит в серию изображений «Адам готовит для Евы».

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    Noor Ahmed Gelal

    Самым трогательным среди победителей конкурса является фото на котором отец и дедушка фотографа готовят блюда для рождественского стола. Этот кадр победил в номинации «Семейная трапеза».

    Джерело: bbc.com

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