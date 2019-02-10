По городу гуляют диснеевские принцессы: креативные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@howtobenika

Художница под ником howtobenika ведет блог в Instagram — в нем по городу гуляют диснеевские принцессы и персонажи одноименной мультипликационной студии

Вероника Матвеева помещает героев мультфильмов разных студий (в основном – диснеевских персонажей) в пейзажи и интерьеры Петербурга и публикует результат в соцсети. Идея проекта пришла ей в голову случайно.

«Я просто смотрела мультики с ребенком и подумала, почему бы не вписать любимых героев в рамки нашего города, – рассказала Metro Вероника. – Я обожаю диснеевские мультфильмы, да и вообще анимацию в целом, несмотря на свой недетский возраст – в пятницу мне исполнится 29 лет».

Девушка работает маркетологом, но уже два года находится в декрете. На создание одной картинки у неё уходит не более 20 минут. Её любимые мультфильмы – «Коты-аристократы» и «Алиса в Стране чудес».

Фотографии для коллажей девушка брала у других Instagram-блогеров. Ей приходится тратить много времени на поиск фото и договариваться с каждым автором. Поэтому она планирует скоро сама взять в руки фотоаппарат.

«Мой проект оказался неожиданно популярным, люди стали предлагать сотрудничество – так, сейчас я веду переговоры с одной из библиотек, – отмечает девушка. – Пока это будет некоммерческое партнерство, но, возможно, в будущем это перерастет в коммерческий проект».

В планах у Вероники – создать коллажи с героями мультфильмов Pixar и Nickelodeon. Больше всего она хочет вписать в пейзажи Петербурга персонажей из «Истории игрушек».

Джерело: metronews.ru