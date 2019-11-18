Пользователи растроганы фотографиями маленького Йоды: новый мем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Маленький Йода — мем с безымянным персонажем сериала «Мандалорец», который напоминает детскую версию магистра Йоды

На Disney+ вышел первый эпизод сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн». В конце серии показали 50-летнее существо из расы Йоды, известного по старым фильмам.

Персонаж вызвал умиление у зрителей, его начали обсуждать в соцсетях. Многие сравнили его с Пикачу, гремлинами и т.д.

По всей вероятности, милый персонаж — это не сам Йода. События «Мандалорца» происходят спустя пять лет после событий «Возвращения Джедая». Так что малыш, скорее всего, родственник магистра. Если, конечно, Йода не научился восстанавливать свое тело после смерти.

Тем не менее, в соцсетях персонажа окрестили для простоты малышом Йодой.

Спустя несколько дней после премьеры на Reddit и в других источниках стали появляться мемы с малышом Йодой. Все они, так или иначе, связаны с возрастом героя и его знаменитым родственником.

Джерело: boredpanda.com