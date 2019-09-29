Порошенко проведал Гонтареву в Лондоне (фото)
Экс-президент Украины Петр Порошенко проведал экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву в Лондоне
Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко посетил в лондонской больнице экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву.
Во время встречи он подарил экс-главе НБУ футболку с ее же портретом. Об этом Порошенко написал в Facebook.
Он отметил, что посетил Гонтареву вместе с женой. В качестве подарка они привезли бывшей главе НБУ эксклюзивную футболку, которой она очень обрадовалась. Пятый президент Украины также выразил свою поддержку Гонтаревой, отметив ее как сильную личность.
«Валерия не только сильный менеджер, но и сильная личность. Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков Приватбанка, - она не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она не сломалась. Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами. Валерия не просто держится. Она борется за Украину», - написал он.
Напомним, Гонтарева считает, что ДТП в Лондоне, обыск в киевской квартире, поджог автомобиля ее сына и пожар в загородном доме под Киевом – это «плата» ей за реформы в финансовой сфере и наведение порядка в банковском деле Украины.