Порошенко проведал Гонтареву в Лондоне (фото)

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facebook.com/petroporoshenko

Экс-президент Украины Петр Порошенко проведал экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву в Лондоне

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко посетил в лондонской больнице экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву.

Во время встречи он подарил экс-главе НБУ футболку с ее же портретом. Об этом Порошенко написал в Facebook.

Он отметил, что посетил Гонтареву вместе с женой. В качестве подарка они привезли бывшей главе НБУ эксклюзивную футболку, которой она очень обрадовалась. Пятый президент Украины также выразил свою поддержку Гонтаревой, отметив ее как сильную личность.

facebook.com/petroporoshenko

«Валерия не только сильный менеджер, но и сильная личность. Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков Приватбанка, - она не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она не сломалась. Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами. Валерия не просто держится. Она борется за Украину», - написал он.

Напомним, Гонтарева считает, что ДТП в Лондоне, обыск в киевской квартире, поджог автомобиля ее сына и пожар в загородном доме под Киевом – это «плата» ей за реформы в финансовой сфере и наведение порядка в банковском деле Украины.