Потрясающие зимние фотографии со всего света от которых веет морозной свежестью
- Сьогодні, 10:11
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Розсилка
Зиму любят далеко не все
У многих зима ассоциируется исключительно с холодом, простудой и нечищеными дорогами.
Однако у морозного времени года есть и другая сторона: это потрясающие белоснежные пейзажи, городские улицы, тонущие в уютных сугробах и деревья, покрытие хрустальным инеем.
Предлагаем вам совершить виртуальную прогулку по самым красивым заснеженным местам мира, посмотрев эти зимние фотографии.
Ранее Scotch публиковал фоторепортаж из заснеженного Киото
Джерело: Fullpicture.ru