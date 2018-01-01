Потрясающие зимние фотографии со всего света от которых веет морозной свежестью

Зиму любят далеко не все

У многих зима ассоциируется исключительно с холодом, простудой и нечищеными дорогами. Однако у морозного времени года есть и другая сторона: это потрясающие белоснежные пейзажи, городские улицы, тонущие в уютных сугробах и деревья, покрытие хрустальным инеем. Предлагаем вам совершить виртуальную прогулку по самым красивым заснеженным местам



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Зиму любят далеко не все

У многих зима ассоциируется исключительно с холодом, простудой и нечищеными дорогами.

Однако у морозного времени года есть и другая сторона: это потрясающие белоснежные пейзажи, городские улицы, тонущие в уютных сугробах и деревья, покрытие хрустальным инеем.

Предлагаем вам совершить виртуальную прогулку по самым красивым заснеженным местам мира, посмотрев эти зимние фотографии.

Ранее Scotch публиковал фоторепортаж из заснеженного Киото

Джерело: Fullpicture.ru