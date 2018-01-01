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    Потрясающие зимние фотографии со всего света от которых веет морозной свежестью

    Зиму любят далеко не все
     У многих зима ассоциируется исключительно с холодом, простудой и нечищеными дорогами. Однако у морозного времени года есть и другая сторона: это потрясающие белоснежные пейзажи, городские улицы, тонущие в уютных сугробах и деревья, покрытие хрустальным инеем. Предлагаем вам совершить виртуальную прогулку по самым красивым заснеженным местам
    • Сьогодні, 10:11
    • Розсилка

    Зиму любят далеко не все

     У многих зима ассоциируется исключительно с холодом, простудой и нечищеными дорогами.

    Однако у морозного времени года есть и другая сторона: это потрясающие белоснежные пейзажи, городские улицы, тонущие в уютных сугробах и деревья, покрытие хрустальным инеем.

    Предлагаем вам совершить виртуальную прогулку по самым красивым заснеженным местам мира, посмотрев эти зимние фотографии.

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    Сиракава-го, Япония.
    Доломитовые Альпы, Южный Тироль, Италия.
    Озеро Байкал, Россия
    Халльштатт, Австрия.
    Собор Святого Николая, Прага, Чехия.
    Лапландия, Финляндия.
    Набережная Риверсайд, Лондон.
    Каппадокия, Турция.
    Центральный парк Нью-Йорка, США
    Илулиссат, Гренландия

    Ранее Scotch публиковал фоторепортаж из заснеженного Киото

    Джерело: Fullpicture.ru

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