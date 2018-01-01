Живописные потоки озера Эйр в потрясающих аэрофотографиях
- Сьогодні, 16:05
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Пейзажи, которые больше похожи на картины написанные маслом
В этих потрясающих аэрофотографиях запечатлелись необыкновенные цвета и живописные потоки озера Эйр в Центральной Австралии. Снимки сделали Адам Уильямс, Люк Остин, Игнасио Паласиос и Пол Хюлен.
Фотографы запечатлели отдалённые и нетронутые пейзажи крупнейшего озера Австралии, которые мало кому доводилось видеть. Снимки вошли в книгу «Кати-Танда – озеро Эйр: Интерпретации с воздуха».
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Джерело: cameralabs.org