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    Живописные потоки озера Эйр в потрясающих аэрофотографиях

    Пейзажи, которые больше похожи на картины написанные маслом
    В этих потрясающих аэрофотографиях запечатлелись необыкновенные цвета и живописные потоки озера Эйр в Центральной Австралии. Снимки сделали Адам Уильямс, Люк Остин, Игнасио Паласиос и Пол Хюлен. Фотографы запечатлели отдалённые и нетронутые пейзажи крупнейшего озера Австралии, которые мало кому доводилось видеть. Снимки вошли
    • Сьогодні, 16:05
    • Розсилка

    Пейзажи, которые больше похожи на картины написанные маслом

    В этих потрясающих аэрофотографиях запечатлелись необыкновенные цвета и живописные потоки озера Эйр в Центральной Австралии. Снимки сделали Адам Уильямс, Люк Остин, Игнасио Паласиос и Пол Хюлен.

    Фотографы запечатлели отдалённые и нетронутые пейзажи крупнейшего озера Австралии, которые мало кому доводилось видеть. Снимки вошли в книгу «Кати-Танда – озеро Эйр: Интерпретации с воздуха».

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    Живописные потоки озера Эйр в потрясающих аэрофотографиях
    Живописные потоки озера Эйр в потрясающих аэрофотографиях
    Живописные потоки озера Эйр в потрясающих аэрофотографиях
    Живописные потоки озера Эйр в потрясающих аэрофотографиях
    Живописные потоки озера Эйр в потрясающих аэрофотографиях
    Живописные потоки озера Эйр в потрясающих аэрофотографиях
    Живописные потоки озера Эйр в потрясающих аэрофотографиях
    Живописные потоки озера Эйр в потрясающих аэрофотографиях
    Живописные потоки озера Эйр в потрясающих аэрофотографиях
    Живописные потоки озера Эйр в потрясающих аэрофотографиях
    Живописные потоки озера Эйр в потрясающих аэрофотографиях
    Живописные потоки озера Эйр в потрясающих аэрофотографиях
    Живописные потоки озера Эйр в потрясающих аэрофотографиях
    Живописные потоки озера Эйр в потрясающих аэрофотографиях
    Живописные потоки озера Эйр в потрясающих аэрофотографиях
    Живописные потоки озера Эйр в потрясающих аэрофотографиях
    Живописные потоки озера Эйр в потрясающих аэрофотографиях
    Живописные потоки озера Эйр в потрясающих аэрофотографиях

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    Джерело: cameralabs.org

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    фотограф
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