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    В Instagram собаки победили кошек

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    #dogsofinstagram - В Instagram собаки победили кошек
    #dogsofinstagram

    Спор о том, кто лучше — кошки или собаки, начался задолго до появления интернета

    Долгое время в соцсетях лидерами оставались коты. Но в 2018 году все изменилось и песики вырвались вперед. 

    Одной из основных площадок, где кошки всегда обходили собак, был Instagram. Но согласно последним данным, песики сильно опережают соперников,

    Организаторы первой премии Instagram подсчитали, что в социальной сети размещено 113 млн публикаций с хештегом #dogsofinstagram и 88 млн — с хештегом #catsofinstagram.

    «Пристрастие социальных сетей к фотографиям с собаками еще раз было подтверждено данными, которыми мы располагаем на сегодняшний день», — сказал председатель жюри конкурса Рори Скотт.

    Фото с собаками будут оцениваться в номинации «Животные». По словам Скотта, судя по качеству некоторых снимков, организаторы могли бы учредить отдельную премию, посвященную фото с этими домашними питомцами.

    В конкурсе на лучшую фотографию в Instagram участвуют авторы 180 тыс. постов. Жюри определит лучших пользователей в десяти номинациях, среди которых «Мода», «Путешествия», «Пейзаж», «Животные», «Спорт», «Искусство», «Любовь», «Семья», «Фестивали» и «Фото без фильтра».

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    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек
    В Instagram собаки победили кошек

    7 сентября организаторы премии представят шорт-лист номинантов премии, а сама церемония награждения пройдет 3 октября.

    Джерело: metro.co.uk

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