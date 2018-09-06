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    Фото

    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото

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    <span>Лонго Хиндарто&nbsp;</span> - Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Лонго Хиндарто 

    Каждый уголок в этих местах дышит красотой и сказкой

    Лонго Хиндарто — талантливый фотограф-самоучка, ретушер и авантюрист, в настоящее время проживает в Джакарте, Индонезия. Он специализируется на ландшафтной съемке и фотографии природы. Лонго путешествует по Индонезии, чтобы запечатлеть самые великолепные и потрясающие пейзажи.
    Каждый из нас также может оценить красоты Индонезии, ведь отдых там довольно популярным среди украинских.

    Незабываемая Индонезия — квинтэссенция экзотики: первозданная природа Бали и пляжи с черным песком острова Суматра, дворцы и батик Явы и дождевые леса Калимантана. Активный и пляжный отдых, серфинг и экскурсии — все об Индонезии.

    Самым популярным среди туристов конечно стал Бали. Индийский океан омывает его с юга, а море Тихого океана - с севера. На острове можно найти и расположиться в отличном отеле за нормальную стоимость. Большинство гостиниц имеет свои частные пляжи. Вы сразу оцените идеальный сервис и гостеприимность местных жителей.

    А особенно здесь очень любят туристов из Украины и всегда пытаются им угодить. Еще очень необычным является тот факт, что местные жители индонезийского острова Бали встречают Новый год в полной тишине. В это время они целый день молятся, поэтому туристам рекомендуется в этот период быть на территории отеля.

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    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото
    Индонезийские пейзажи на закате дня: романтические фото

    Страна интересна туристам из-за множества культурных и исторических достопримечательностей, ярких фестивалей, разных ремесел. Эти места привлекают даже самых взыскательны туристов.

    Джерело: telegraf.com.ua

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