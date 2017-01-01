  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Раскрыта тайна младшей дочери Владимира Путина

    Девушка является профессиональной танцовщицей
    Танцовщица Екатерина Тихонова, которая выступает на чемпионатах России, Европы и мира по акробатическому рок-н-роллу, является младшей дочерью президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщил Вице-президент Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC) по юридическим вопросам Манфред Мохаб, сообщает «Главком». Также
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 10:08
    • Розсилка

    Девушка является профессиональной танцовщицей

    Танцовщица Екатерина Тихонова, которая выступает на чемпионатах России, Европы и мира по акробатическому рок-н-роллу, является младшей дочерью президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщил Вице-президент Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC) по юридическим вопросам Манфред Мохаб, сообщает «Главком».

    Также Тихонова является главой фонда «Иннопрактика». Когда журналисты спросили у него, знает ли он, что Тихонова является дочерью Путина, то Мохаб ответил: «Да. Я знаю её, да, конечно». Когда же ему задали этот вопрос повторно, то он ответил: «Да».

    При этом Кремль и сама Тихонова воздержались от официальных комментариев. Личная жизнь президента РФ тщательно скрывается. Ранее были лишь предположения, что Екатерина Тихонова является дочерью Путина.

    В прошлом году тот факт, что эта танцовщица является дочерью Путина случайно подтвердил глава российского банка ВТБ Андрей Костин.

    Старшую дочь Путина зовут Мария. 

    Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ