Раскрыта тайна младшей дочери Владимира Путина

Девушка является профессиональной танцовщицей

Танцовщица Екатерина Тихонова, которая выступает на чемпионатах России, Европы и мира по акробатическому рок-н-роллу, является младшей дочерью президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщил Вице-президент Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC) по юридическим вопросам Манфред Мохаб, сообщает «Главком». Также

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Девушка является профессиональной танцовщицей

Танцовщица Екатерина Тихонова, которая выступает на чемпионатах России, Европы и мира по акробатическому рок-н-роллу, является младшей дочерью президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщил Вице-президент Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC) по юридическим вопросам Манфред Мохаб, сообщает «Главком».

Также Тихонова является главой фонда «Иннопрактика». Когда журналисты спросили у него, знает ли он, что Тихонова является дочерью Путина, то Мохаб ответил: «Да. Я знаю её, да, конечно». Когда же ему задали этот вопрос повторно, то он ответил: «Да».

При этом Кремль и сама Тихонова воздержались от официальных комментариев. Личная жизнь президента РФ тщательно скрывается. Ранее были лишь предположения, что Екатерина Тихонова является дочерью Путина.

В прошлом году тот факт, что эта танцовщица является дочерью Путина случайно подтвердил глава российского банка ВТБ Андрей Костин.

Старшую дочь Путина зовут Мария.