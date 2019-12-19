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    Шоу-биз

    «Гриффиндор против Слизерина»: актеры из «Гарри Поттера» устроили рождественскую вечеринку

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    <p>Дэниела Рэдклиффа и Руперта Гринта на вечеринке почему-то не было, и фанаты сокрушались по этому поводу в комментариях к фото</p> <div></div> - «Гриффиндор против Слизерина»: актеры из «Гарри Поттера» устроили рождественскую вечеринку

    Дэниела Рэдклиффа и Руперта Гринта на вечеринке почему-то не было, и фанаты сокрушались по этому поводу в комментариях к фото

    instagram.com/t22felton/

    Не обошлось без споров, какой факультет лучше – Слизерин или Гриффиндор

    Том Фелтон опубликовал в своем Instagram фотографию с коллегами по «Гарри Поттеру» — Эммой Уотсон, Эванной Линч, Бонни Райт и Мэттью Льюисом. Актеры собрались вместе, чтобы отметить приближающееся Рождество.

    «Сезонные поздравления от моих школьных друзей», - подписал снимок актер, добавив, что они с Мэттью Льюисом все еще спорят, какой факультет лучше - Гриффиндор или Слизерин.

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    «Гриффиндор против Слизерина»: актеры из «Гарри Поттера» устроили рождественскую вечеринку
    «Гриффиндор против Слизерина»: актеры из «Гарри Поттера» устроили рождественскую вечеринку
    instagram.com/t22felton/

    Меньше чем за сутки пост Фелтона набрал более 1,2 миллиона лайков. Такое же фото в Instagram Эммы Уотсон, которая поздравила подписчиков с Рождеством, - 2,7 миллиона лайков.

     

    знаменитости Рождество актер шоу-бизнес
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