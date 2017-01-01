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    Рианна порадовала поклонников эффектными снимками для глянца

    Певица удивила неожиданными образами
    Американская певица Рианна стала лицом декабрьского номера журнала Dazed. Артистка предстала в неожиданных образах, примерив наряды от молодёжных брендов. Курировала загадочную фотосессию художница Харли Вейр, а стилистом выступила креативный директор журнала Робби Спенсер.    Рианна отметила, что на этих снимках пыталась быть похожей
    • 24 Листопада, 15:13
    • Розсилка

    Певица удивила неожиданными образами

    Американская певица Рианна стала лицом декабрьского номера журнала Dazed. Артистка предстала в неожиданных образах, примерив наряды от молодёжных брендов.

    Курировала загадочную фотосессию художница Харли Вейр, а стилистом выступила креативный директор журнала Робби Спенсер.   

    Рианна отметила, что на этих снимках пыталась быть похожей на легендарную голливудскую актрису Ширли Темпл, но только с дредами. Певица отмечает, что новые неожиданные образы дались ей легко. Напомним, что она часто экспериментирует со своим внешним видом.

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    Рианна порадовала поклонников эффектными снимками для глянца
    Рианна порадовала поклонников эффектными снимками для глянца
    Рианна порадовала поклонников эффектными снимками для глянца
    Рианна порадовала поклонников эффектными снимками для глянца
    Рианна порадовала поклонников эффектными снимками для глянца
    Рианна порадовала поклонников эффектными снимками для глянца
    Рианна порадовала поклонников эффектными снимками для глянца
    Рианна порадовала поклонников эффектными снимками для глянца
    Рианна порадовала поклонников эффектными снимками для глянца

    Джерело: 24 канал

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