Рианна порадовала поклонников эффектными снимками для глянца
- 24 Листопада, 15:13
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Розсилка
Певица удивила неожиданными образами
Американская певица Рианна стала лицом декабрьского номера журнала Dazed. Артистка предстала в неожиданных образах, примерив наряды от молодёжных брендов.
Курировала загадочную фотосессию художница Харли Вейр, а стилистом выступила креативный директор журнала Робби Спенсер.
Рианна отметила, что на этих снимках пыталась быть похожей на легендарную голливудскую актрису Ширли Темпл, но только с дредами. Певица отмечает, что новые неожиданные образы дались ей легко. Напомним, что она часто экспериментирует со своим внешним видом.
Джерело: 24 канал