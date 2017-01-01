Рианна порадовала поклонников эффектными снимками для глянца

Певица удивила неожиданными образами

Американская певица Рианна стала лицом декабрьского номера журнала Dazed. Артистка предстала в неожиданных образах, примерив наряды от молодёжных брендов. Курировала загадочную фотосессию художница Харли Вейр, а стилистом выступила креативный директор журнала Робби Спенсер. Рианна отметила, что на этих снимках пыталась быть похожей