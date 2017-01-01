Появилась фотосессия Джамалы в ванной

Певица позирует перед ванной от Versace

Победительница «Евровидения-2016» Джамала снялась в стильной фотосессии в ванной. Снимки она выложила в Instagram. Судя по хэштегам, эти фото были сделаны во время её поездки в Алма-Аты, столицу Казахстана. «Просто ванна Versace», - подписала она фото. Пользователи очень неоднозначно восприняли эти фото. «Декольте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица позирует перед ванной от Versace

Победительница «Евровидения-2016» Джамала снялась в стильной фотосессии в ванной. Снимки она выложила в Instagram. Судя по хэштегам, эти фото были сделаны во время её поездки в Алма-Аты, столицу Казахстана.

«Просто ванна Versace», - подписала она фото.

Пользователи очень неоднозначно восприняли эти фото. «Декольте большое. Муж не ругает?», «Похожа на Лободу. Только черная», «Джамала. Ты без этого всего само совершенство!!!», «Нормальное декольте. Не смущайте девушку», - пишут в комментариях.

Напомним, вчера артистка перечислила свои любимые фильмы.

Джерело: Обозреватель