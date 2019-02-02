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    Рисовая волна: цунами фотошоп-баттла

    • Розсилка
    Рисовая волна: цунами фотошоп-баттла
    boredpanda.com

    Популярный блогер хотел разыграть своего друга с помощью огромной волны фейкового риса, но в итоге сам попал в мемы

    Находчивость парня так приглянулась подписчикам, что они незамедлительно принялись интерпретировать его изображение в самых актуальных шутеечках. И вы и представить не могли, что фейковый рис тоже может быть смешным.

    Недавно YouTube из-за новых пользовательских правил начал удалять популярные пранки и челленджи, аргументируя это тем, что они могут нанести вред здоровью человека. Несмотря на это, популярный японский блогер Канта, известный как Mizutamari Bond, решил рискнуть сделать пранк, который перерос в итоге в целый баттл фотошопов.

    Парень опубликовал на своем YouTube-канале видео с розыгрышем друга по имени Томми. Канта для этого подготовился основательно: приобрел вок-сковороду, в которой расположилась огромная фейковая волна из риса с овощами.

    Далее блогер просит своего друга помочь ему приготовить небольшую тарелку риса и заснять это все на видео. И хотя просьба поступила к Томми глубокой ночью, кажется, его это не особо волнует, поэтому он соглашается помочь. 

    Далее парни переходят к более сложной ступени приготовления блюда средней порции, что тоже получается неплохо. Наконец, Канта решает приготовить огромную порцию риса, и вот это он якобы получает в итоге.

    Видео за несколько дней собрало более 5 миллионов просмотров. Одному из пользователей так приглянулся момент, когда Кант держит сковороду с якобы волной из риса, что он опубликовал снимок в своем твиттере.

    Конечно, после увиденного у пользователей соцсетей зачесались ручки и потянулись к иконке фотошопа на рабочем столе. И вот что из этого вышло.

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    на весь екран згорнути
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Знаменитое яйцо-рекордсмен тоже скромно вписалось в пост с шутеечками.

    Джерело: boredpanda.com

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