Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца



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Джиджи Хадид instagram.com/gigihadid/

Полуобнаженная топ-модель украсила обложку модного журнала.

Одна из самых узнаваемых моделей современности, 24-летняя Джиджи Хадид, приняла участие в откровенной фотосессии. Перед объективом она предстала без бра и в колготках в сеточку.

На следующем снимке Джиджи появилась в черном плаще и с массивной брошью. Стилисты выпрямили модели волосы и подчеркнули красоту ее черт лица стильным макияжем. Хадид нарисовали длинные черные стрелки, а ее губы накрасили помадой светлого песочного оттенка.

Поклонники пришли в восторг от роковой фотосъемки для бразильского Vogue. «Королева», «Лучшая обложка», «Вау! Огонь!», «Красивый ангел», – прокомментировали они в Instagram.

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