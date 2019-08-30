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    Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца

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    <p>&nbsp;Джиджи Хадид&nbsp;</p> <p>instagram.com/gigihadid/</p> - Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца

     Джиджи Хадид 

    instagram.com/gigihadid/

    Полуобнаженная топ-модель украсила обложку модного журнала.

    Одна из самых узнаваемых моделей современности, 24-летняя Джиджи Хадид, приняла участие в откровенной фотосессии. Перед объективом она предстала без бра и в колготках в сеточку.

    На следующем снимке Джиджи появилась в черном плаще и с массивной брошью. Стилисты выпрямили модели волосы и подчеркнули красоту ее черт лица стильным макияжем. Хадид нарисовали длинные черные стрелки, а ее губы накрасили помадой светлого песочного оттенка.

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    Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца
    Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца
    Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца
    Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца
    Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца
    Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца
    Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца
    Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца
    Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца
    Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца
    Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца
    Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца
    Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца
    Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца
    Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца
    Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца
    Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца
    Роковая красотка Джиджи Хадид снялась топлес для бразильского глянца
    instagram.com/gigihadid/

    Поклонники пришли в восторг от роковой фотосъемки для бразильского Vogue. «Королева», «Лучшая обложка», «Вау! Огонь!», «Красивый ангел», – прокомментировали они в Instagram.

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    Джиджи Хадид
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