Сальма Хайек показала фото без макияжа



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Сальма Хайек

Хайек уверяет, что никогда не прибегала к бьюти-операциям

Американская актриса Сальма Хайек поделилась фотографиями, на которых предстала без макияжа. 53-летняя знаменитость очаровала поклонников своей внешностью и молодостью. Снимки звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах актриса сфотографирована в обычной белой футболке с распущенными волосами. На лице отсутствует мейкап.

Хайек всегда утверждает, что ее красота натуральная благодаря хорошей наследственности. И различным операциям красоты она предпочитает спорт, правильное питание, крепкий сон, качественную косметику и позитивный настрой.