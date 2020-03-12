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    Фото

    Сальма Хайек показала фото без макияжа

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    Сальма Хайек показала фото без макияжа
    Сальма Хайек

    Хайек уверяет, что никогда не прибегала к бьюти-операциям

    Американская актриса Сальма Хайек поделилась фотографиями, на которых предстала без макияжа. 53-летняя знаменитость очаровала поклонников своей внешностью и молодостью. Снимки звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

    На кадрах актриса сфотографирована в обычной белой футболке с распущенными волосами. На лице отсутствует мейкап.

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    Instagram/salmahayek
    Instagram/salmahayek

    Хайек  всегда утверждает, что ее красота натуральная благодаря хорошей наследственности. И различным операциям красоты она предпочитает спорт, правильное питание, крепкий сон, качественную косметику и позитивный настрой.

    знаменитости фотография актриса питание
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