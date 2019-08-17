Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести



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Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Звезда реалити-шоу отдыхает на Лазурном Берегу

22-летняя Кайли Дженнер примерила неоновый купальник с соблазнительными вырезами по бокам. Кайли позировала на 21-метровой яхте, которую арендовала специально для празднования дня рождения. На фото молодая мама прикрыла глаза от солнца, приняв сексуальную позу и запустив одну руку в волосы.

Инстадива похвасталась и новым маникюром. Она выбрала нюдовый лак, дополнив его изящными бабочками с маленькими стразиками.