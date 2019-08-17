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    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести

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    <p>Кайли Дженнер</p> <p>instagram.com/kyliejenner/</p> - Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести

    Кайли Дженнер

    instagram.com/kyliejenner/

    Звезда реалити-шоу отдыхает на Лазурном Берегу

    22-летняя Кайли Дженнер примерила неоновый купальник с соблазнительными вырезами по бокам. Кайли позировала на 21-метровой яхте, которую арендовала специально для празднования дня рождения. На фото молодая мама прикрыла глаза от солнца, приняв сексуальную позу и запустив одну руку в волосы.

    Инстадива похвасталась и новым маникюром. Она выбрала нюдовый лак, дополнив его изящными бабочками с маленькими стразиками.

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    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести
    Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести

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