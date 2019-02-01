Самые красивые свадебные платья Парижской недели моды
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Завершилась Неделя высокой моды в Париже
Традиционно дизайнеры продемонстрировали сотни невесомых, элегантных и изящных нарядов, от которых невозможно было отвести взгляд. В их число также попали свадебные платья для предстоящих летних церемоний.
Классическое прочтение кутюрных подвенечных образов по-прежнему в тренде. Так, модели в образах будущих невест от Zuhair Murad, Elie Saab и Ralph & Russo появились на подиуме в пышных платьях, с десятками слоев фатина, в духе времен королевы Марии-Антуанетты.
Также на подиумах нередко встречались минималистичные платья как у Armani Prive и Ronald van der Kemp, «голые» свадебные платья как у Givenchy, а также воздушные образы, щедро украшенные нежными рюшами и перьями как у Schiaparelli и Valentino.
В то время как Balmain и Jean Paul Gaultier, экспериментируя с фасонами, представили эксцентричные и футуристические образы.
А для тех, кто после официальной церемонии, планирует провести вечеринку около бассейна, Карл Лагерфельд уже обо всем позаботился и создал серебристый купальник, расшитый кристаллами в паре с удлиненной полупрозрачной фатой.
Джерело: vogue.ua