Сеть покоряют миниатюрные арт-суши



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@theonigiriart

Здесь все, что угодно, все символы современности: от кроссовок и рэперов до художников и их картин

Миланский художник китайского происхождения Юйя Ху очарует тебя своими работами. Более того, от них у тебя гарантированно потекут слюнки.

Парень создает шедевры из обычных суши.

Сушист создает из риса разного рода объекты — от кроссовок и рэперов до художников и их картин.

В его коллекции есть рисовые фигурки Канье, Дрейка и Трэвиса Скотта, а также целая серия кроссовок — от Yeezy Boost 350 V2 до Air Jordan 12. Кроме того, Юйя Ху удалось изобразить Пикассо, Фриду, Сальвадора Дали и Энди Уорхола.

Среди его работ есть рисовые репродукции Моны Лизы, Кита Харринга, поп-артовский банан Уорхола с обложки альбома The Velvet Underground и многое другое.

Вот что значит, креативный подход к любимому делу!

Джерело: buro247.ua