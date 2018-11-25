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    Сеть покоряют миниатюрные арт-суши

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    Сеть покоряют миниатюрные арт-суши
    @theonigiriart

    Здесь все, что угодно, все символы современности: от кроссовок и рэперов до художников и их картин

    Миланский художник китайского происхождения Юйя Ху очарует тебя своими работами. Более того, от них у тебя гарантированно потекут слюнки.

    Парень создает шедевры из обычных суши. 

    Сушист создает из риса разного рода объекты — от кроссовок и рэперов до художников и их картин.

    В его коллекции есть рисовые фигурки Канье, Дрейка и Трэвиса Скотта, а также целая серия кроссовок — от Yeezy Boost 350 V2 до Air Jordan 12. Кроме того, Юйя Ху удалось изобразить Пикассо, Фриду, Сальвадора Дали и Энди Уорхола. 

    Среди его работ есть рисовые репродукции Моны Лизы, Кита Харринга, поп-артовский банан Уорхола с обложки альбома The Velvet Underground и многое другое. 

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    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart
    @theonigiriart

    Вот что значит, креативный подход к любимому делу!

    Джерело: buro247.ua

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