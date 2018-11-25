Сеть покоряют миниатюрные арт-суши
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Розсилка
Здесь все, что угодно, все символы современности: от кроссовок и рэперов до художников и их картин
Миланский художник китайского происхождения Юйя Ху очарует тебя своими работами. Более того, от них у тебя гарантированно потекут слюнки.
Парень создает шедевры из обычных суши.
Сушист создает из риса разного рода объекты — от кроссовок и рэперов до художников и их картин.
В его коллекции есть рисовые фигурки Канье, Дрейка и Трэвиса Скотта, а также целая серия кроссовок — от Yeezy Boost 350 V2 до Air Jordan 12. Кроме того, Юйя Ху удалось изобразить Пикассо, Фриду, Сальвадора Дали и Энди Уорхола.
Среди его работ есть рисовые репродукции Моны Лизы, Кита Харринга, поп-артовский банан Уорхола с обложки альбома The Velvet Underground и многое другое.
Вот что значит, креативный подход к любимому делу!
Джерело: buro247.ua