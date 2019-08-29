Шик и блеск красной дорожки открытия Венецианского кинофестиваля (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кэндис Свейнпол

Звезды поразили шикарными нарядами

Вчера прошло открытие 76-го Венецианского кинофестиваля, в насыщенной программе которого явно есть будущие претенденты на премию «Оскар». Первым свою работу покажет признанный японский режиссер Хирокадзу Корээда: его фильм «Правда» сегодня представляют Катрин Денев и Жюльет Бинош, сыгравшие в картине главные роли. За десять дней на красную дорожку выйдут также Брэд Питт, Мэрил Стрип, Джонни Депп, Мик Джаггер, Кристен Стюарт, Джуд Лоу, Шерон Стоун и многие другие звезды мировой величины.

Всего в рамках конкурсной программы покажут 21 картину, включая фильм Романа Полански. Участие его картины вызвало шквал недовольства публики, ведь режиссер в свое время был обвинен в изнасиловании несовершеннолетней. Сегодня художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера в очередной раз объяснил прессе свое решение.

«История полна примеров, когда художники совершали преступления, но мир продолжал восхищаться их искусством. Полански, на мой взгляд, один из последних мастеров европейского кино. Я не судья и не решаю, кому сидеть в тюрьме. Но я решаю, какие фильмы стоит включить в программу».

Читайте также: Романтический поцелуй Мелании Трамп и Джастина Трюдо попал под прицел фотокамер