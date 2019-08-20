  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии

    • Розсилка
    <p>Алена Шоптенко</p> <p>instagram.com/alena_shoptenko/</p> - Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии

    Алена Шоптенко

    instagram.com/alena_shoptenko/

    Танцовщица снялась в рекламе

    Известная украинская танцовщица и звезда проекта «Танцы со звездами» Алена Шоптенко позировала перед профессиональных фотографов.

    На своей странице в Инстаграме танцовщица опубликовала серию снимков из рекламной кампании ювелирных изделий.

    «Мечта: сняться в рекламе ювелирных украшений – выполнено», - подписала кадры звезда

    1 з 22
    на весь екран згорнути
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
    instagram.com/alena_shoptenko/

    .На фотографиях Елена предстает в легкой нюдовий платья в разных позах, демонстрируя стройные ноги.

    Ранее Алена Шоптенко призналась, что почти три года не имела возможности уйти в отпуск. И вот, наконец-то ей удалось вырваться на недельку на берег моря.

    Во время отдыха украинская танцовщица похвасталась новым фотосетом. На снимках Шоптенко позирует в черном купальнике и в халатике.

     Читайте также: Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»
    Танцы со звездами Алена Шоптенко отпуск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ