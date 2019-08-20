Шоптенко в платье без белья сексуально позировала в фотосессии
Алена Шоптенко
instagram.com/alena_shoptenko/
Танцовщица снялась в рекламе
Известная украинская танцовщица и звезда проекта «Танцы со звездами» Алена Шоптенко позировала перед профессиональных фотографов.
На своей странице в Инстаграме танцовщица опубликовала серию снимков из рекламной кампании ювелирных изделий.
«Мечта: сняться в рекламе ювелирных украшений – выполнено», - подписала кадры звезда
.На фотографиях Елена предстает в легкой нюдовий платья в разных позах, демонстрируя стройные ноги.
Ранее Алена Шоптенко призналась, что почти три года не имела возможности уйти в отпуск. И вот, наконец-то ей удалось вырваться на недельку на берег моря.
Во время отдыха украинская танцовщица похвасталась новым фотосетом. На снимках Шоптенко позирует в черном купальнике и в халатике.