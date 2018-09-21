Стало известно, кто получил драгоценную корону и титул «Мисс Украина 2018»



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Вчера вечером состоялся финал престижного конкурса красоты

Победительницей конкурса стала 23-летняя модель, математик и полиглот Вероника Дидусенко,которая выступала под номером 7. Ее выбрали среди 25 самых красивых девушек из всех регионов страны.

Именно эта красавица примерила драгоценную корону победительницы и представит Украину на втором этапе конкурса красоты, который пройдет в Китае.

Стоит отметить, что Вероника - коренная киевлянка, окончила гуманитарный лицей имени Тараса Шевченко, а затем получила степень бакалавра в национальном университете по специальности математика.

По словам девушки, она любит путешествовать и получать новые знания.

«Люблю учить языки: свободно владею английским, изучаю французский и испанский», рассказала Вероника организаторам конкурса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @veronika_didusenko Мисс Украина 2018 !!! Публикация от Alexandra Kucherenko (@aakucherenko) 20 Сен 2018 в 12:18 PDT

Стоит отметить, что знание иностранных языков для победительницы конкурса красоты - огромный плюс. Тем более, что Вероника представил Украину на международном конкурсе красоты в Китае и, как ни крути, ей придется общаться не только с организаторами конкурса, но и с участницами.

Ну а пока Вероника празднует победу, Scotch решил заглянуть в Instagram красотки и узнать что же постит в соцсети самая красивая девушка Украины. Кстати, никаких брендовых сумочек, селфи с розами и дорогих машин мы там не нашли.

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