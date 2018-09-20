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    Здоровое питание и крем на крови. Хейли Болдуин поделилась секретами красоты

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    Здоровое питание и крем на крови. Хейли Болдуин поделилась секретами красоты

    Крем-то на основе собственной крови

    Модель Хейли Болдуин, ставшая недавно лицом американского бренда bareMinerals, рассказала Elle о том, как ухаживает за собой, питается и использует макияж. Правила красоты Болдуин простые и понятные для всех: основа ее бьюти-рутины – здоровое питание и несколько полезных привычек в уходе за лицом.

    Хейли ест много овощей и нам советует: "То, как выглядит ваша кожа, во многом зависит от питания, – рассказывает модель. – Если не можете съесть большой салат, выпейте зеленый сок. Это почти одно и то же. И конечно же пейте достаточно воды".

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    Главный секрет ее сияющей кожи – много увлажнения. «Многие считают, что увлажняющий крем является причиной появления высыпаний на лице и пренебрегают им, но на самом деле увлажнение важно для всех, – говорит Болдуин. – Мой любимый увлажняющий крем делает эстетист Барбара Штурм, добавляя в него плазму моей собственной крови».

    Также модель категорически против чисток кожи, она считает, что они никому не идут на пользу. Болдуин уделяет много внимания уходу за волосами: она использует много кокосового масла, оставляя его на ночь, чтобы глубоко увлажнить волосы, и любит наносить Olaplex Hair Perfector в качестве лечебного средства.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Хейли опровергла слухи о свадьбе с Джастином Бибером

    Джерело: Buro 24/7

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