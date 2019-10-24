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    Стало известно, кто та таинственная девушка, в которую влюблен сын Бекхэмов

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    Стало известно, кто та таинственная девушка, в которую влюблен сын Бекхэмов
    instagram.com/natalie_ganzhorn

    Сын известной британской четы посетил шумную вечеринку в Беверли-Хиллз в компании Натали Ганцхорн – канадской актрисы и звезды социальной сети. Спутнице 20-летнего Бруклина Бекхэма 21 год и она получила звание «Восходящей звезды»

    На днях в cеть попали фотографии, на которых Бруклин замечен в компании очаровательной блондинки. Натали Ганцхорн может похвастаться внушительным количеством подписчиков – 42,8 тыс. человек, а также чередой сыгранных ролей.

    Стройная молодая особа больше всего известна ролью в популярном канадском музыкальном комедийном сериале «Зажигай», где она исполняла роль Хизер вплоть до окончания шоу в 2016 году.

    За последние три года девушка также сыграла эпизодические роли в канадском детском телесериале The Stanley Dynamic и фильме «Страшные истории для рассказа в темноте».

    В личном Instagram-аккаунте начинающая актриса делится гламурной лос-анджелесской жизнью, публикуя фото в купальниках, с вечеринок, в модных нарядах и фиксируя рабочие моменты.

    Пока что в ее микроблоге нет ни одной фотографии в компании Бруклина, как и у старшего ребенка четы Бекхэмов.

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    instagram.com/natalie_ganzhorn
    instagram.com/natalie_ganzhorn
    instagram.com/natalie_ganzhorn
    instagram.com/natalie_ganzhorn
    instagram.com/natalie_ganzhorn
    instagram.com/natalie_ganzhorn
    instagram.com/natalie_ganzhorn
    instagram.com/natalie_ganzhorn
    instagram.com/natalie_ganzhorn
    instagram.com/natalie_ganzhorn
    instagram.com/natalie_ganzhorn
    instagram.com/natalie_ganzhorn
    instagram.com/natalie_ganzhorn

    Стоит отметить, ранее 20-летний парень встречался с моделью, которая доставила ему множество хлопот. Бурные отношения молодых людей привели к тому, что звездным родителям пришлось вмешаться. Дэвид настоятельно попросил сына расстаться с девушкой, так как их поведение позорит известную семью.

    Джерело: joinfo.ua

    знаменитости фотография актриса
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