Столица в цветах: Лучшие фото весеннего Киева в Instagram

Социальная сеть полнится эффектными снимками города, укрытого цветами

В ботанических садах зацвели магнолии, в парках распустились сакуры, и со дня на день в Киеве ждут цветения главного символа украинской столицы — каштанов. Весна в городе буйствует. И это вдохновило многих на создание зрелищных фото для социальных сетей, сообщает «Главком». Киявляне делятся в Instagram фотографиями цветущего

ГЛАВКОМ



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Социальная сеть полнится эффектными снимками города, укрытого цветами

В ботанических садах зацвели магнолии, в парках распустились сакуры, и со дня на день в Киеве ждут цветения главного символа украинской столицы — каштанов. Весна в городе буйствует. И это вдохновило многих на создание зрелищных фото для социальных сетей, сообщает «Главком».

Киявляне делятся в Instagram фотографиями цветущего Подола, нарциссов на фоне многоэтажек, цвета сакуры у Печерской Лавры.

С прекрасными весенними цветами традиционно фотографируются очаровательные девушки, а также счастливые семьи с детьми. И даже суровые мужчины, которые совсем не разделяют ажиотажа вокруг цветения магнолий, но перед их ароматом устоять не могут.

Одна из самых больших коллекций деревьев магнолии собрана в ботсаду имени Фомина. Там высажено 65 видов из 240 существующих в природе.

Период их цветения очень продолжительный – около месяца. А в пиковый период – во второй декаде апреля – и вовсе кажется, будто сад утопает в бело-розовой пене их цвета. Это не удивительно, ведь в общей сложности в этом саду растет почти три сотни кустов магнолии.

В парковую зону ботсада, где растет большая часть магнолий, вход бесплатный. Также помимо белых магнолий, в ботанических садах им. Фомина и им. Гришко уже вовсю цветет форзиция, кизил, миндаль, мышиный геоцинт, мускат и верес.