Светлана Лобода показала Ксению Собчак в нацистской форме



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотоколлаж, на котором изображена с Ксенией Собчак и Тиллем Линдеманном

Звезда разместила черно-белое фото, созданное иллюстратором из Казани, известным в соцсетях под псевдонимом Klod Mande.

Кадр, вдохновленный сценой из фильма «Семнадцать мгновений весны», был опубликован на личной Instagram-странице Лободы после выхода нового провокационного порноклипа Линдеманна на песню Platz Eins.

В комментариях к снимку фаны певицы предположили, что таким образом она ответила на премьеру скандального клипа, в котором музыкант занимается сексом с российскими моделями.

Стоит отметить, что автор фотоколлажа Klod Mande также представил иллюстрацию, отсылающую к скандальному клипу Линдеманна.

«Ты же Светлану Сергеевну хотел! Какие еще питерские куртизанки??», — подписал свою новую фотоработу автор.