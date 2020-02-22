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    Фото

    Светлана Лобода показала Ксению Собчак в нацистской форме

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    Светлана Лобода показала Ксению Собчак в нацистской форме

    Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотоколлаж, на котором изображена с Ксенией Собчак и Тиллем Линдеманном

    Звезда разместила черно-белое фото, созданное иллюстратором из Казани, известным в соцсетях под псевдонимом Klod Mande.

    Кадр, вдохновленный сценой из фильма «Семнадцать мгновений весны», был опубликован на личной Instagram-странице Лободы после выхода нового провокационного порноклипа Линдеманна на песню Platz Eins.

    В комментариях к снимку фаны певицы предположили, что таким образом она ответила на премьеру скандального клипа, в котором музыкант занимается сексом с российскими моделями.

    Стоит отметить, что автор фотоколлажа Klod Mande также представил иллюстрацию, отсылающую к скандальному клипу Линдеманна.

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    instagram.com/lobodaofficial
    instagram.com/klodmande

    «Ты же Светлану Сергеевну хотел! Какие еще питерские куртизанки??», — подписал свою новую фотоработу автор.

    знаменитости фотография Instagram
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