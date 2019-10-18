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    Фото

    Светлана Лобода показала родителей (фото)

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    Светлана Лобода показала родителей (фото)
    narodna-pravda.ua

    Популярная певица Светлана Лобода показала редкое фото родителей

    Звезда опубликовала в Instagram свадебный снимок Натальи Васильевны и Сергея Васильевича и поздравила их с 38 годовщиной бракосочетания.

    «38 лет назад мои родители стали мужем и женой. И сегодня они по-прежнему друг за друга горой», — написала Лобода.

    Поклонники певицы отметили, что Светлана очень похожа на маму и оставили в комментариях свои поздравления.

    «Поздравляю, крепкого здоровья им», «На маму похожа», «Светлана Сергеевна, вы с мамой одно лицо», «Красивая пара и дочь красавица. Поздравляю», «Мамины глаза», — пишут под фото.

    В комментариях отметился также композитор Игорь Крутой. «Очень трогательно, поздравляю», — написал он.

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    instagram.com/lobodaofficial
    instagram.com/lobodaofficial

    Напомним, Светлана Лобода родом из Броваров. С родителями у певицы сложились очень теплые отношения. Они помогали ей воспитывать старшую дочь Еву, с удовольствием возятся и с младшей Тильдой. Певица редко публикует фото с семьей.

    Джерело: fakty.ua

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