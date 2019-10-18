Светлана Лобода показала родителей (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

narodna-pravda.ua

Популярная певица Светлана Лобода показала редкое фото родителей

Звезда опубликовала в Instagram свадебный снимок Натальи Васильевны и Сергея Васильевича и поздравила их с 38 годовщиной бракосочетания.

«38 лет назад мои родители стали мужем и женой. И сегодня они по-прежнему друг за друга горой», — написала Лобода.

Поклонники певицы отметили, что Светлана очень похожа на маму и оставили в комментариях свои поздравления.

«Поздравляю, крепкого здоровья им», «На маму похожа», «Светлана Сергеевна, вы с мамой одно лицо», «Красивая пара и дочь красавица. Поздравляю», «Мамины глаза», — пишут под фото.

В комментариях отметился также композитор Игорь Крутой. «Очень трогательно, поздравляю», — написал он.

Напомним, Светлана Лобода родом из Броваров. С родителями у певицы сложились очень теплые отношения. Они помогали ей воспитывать старшую дочь Еву, с удовольствием возятся и с младшей Тильдой. Певица редко публикует фото с семьей.

Джерело: fakty.ua