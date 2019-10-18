Юзика в Верховной Раде поймали на горячем (фото)



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Юзик из «Квартала 95» попал в громкий скандал

Известного украинского актера и юмориста Юрия Корявченкова поймали в сессионном зале Верховной Рады, когда тот раздавал коллегам билеты на юмористическое шоу «Вечерний квартал».

О таком сообщила на собственной Facebook-странице бывшая певица Анастасия Приходько. Кроме этого, женщина добавила также подтверждающие снимки.

Так, на опубликованных фотографиях видно, как в сессионном зале Верховной Рады Корявченков перечисляет и раздает билеты своим коллегам на шоу "Вечерний квартал".

Вот, как подписала снимки Приходько:

«Если делать нечего тебе мой друг, если ты от жизни своей устал, здесь всегда зажигает наш «Вечерний квартал». Юрий Корявченков, ну разве так можно?» – говорится в сообщении экс-артистки.

Евгений Агарков также опубликовал фото с Корявченковым и выразил свое возмущение.

«Юзик» раздает билеты в сессионном зале парламента на «Вечерний квартал». Работа в Совете «кипит». Билетов целая пачка, цена иногда варьируется до 3500 гривен. Далее возникает логичный вопрос: «Что означает эта раздача? Блат? Взятку? Поощрения? Расплата? По идее, таким вопросом должны заняться антикоррупционные органы... Теперь он не «Юзик» ... а Юрік «кассир» Корявченков... Когда то в ленте прочитал: «Можно вывести мальчиков из «95 квартала», но «95 квартал» из мальчиков – никогда», – говорится в сообщении журналиста.

Джерело: znaj.ua