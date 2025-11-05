Головна Скотч Фото
Тимошенко змінила імідж (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Волосся Тимошенко зібране в елегантну об’ємну «гульку» на потилиці
Нардепка змінила зачіску

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко з’явилася у Верховній Раді з оновленим образом. Вона змінила зачіску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Тепер волосся Тимошенко зібране в елегантну об’ємну «гульку» на потилиці, що додає класичного шарму її стилю.

Новий образ Тимошенко вже активно обговорюють користувачі в соцмережах.

До слова, народна депутатка та лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко 21 лютого з'явилася на Київському безпековому форумі, інформаційним партнером якого є «Главком», у новому образі. Парламентарка приголомшила своїм іміджем користувачів соцмереж.

Тоді Тимошенко одягнула чорний діловий костюм, який складався з жакета і спідниці-олівця, білої сорочки і чорних капронових колгот. Також нардепка показала нову зачіску, з якою вона ще не з'являлася на публіці.

Теги: Юлія Тимошенко

