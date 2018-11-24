Сдержано и стильно: Монолук - главный хит сезона



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vogue.ua

От нежной пастели до интенсивных базовых цветов – девушки в монохромных нарядах становятся главными звездами streetstyle

По легенде, Елизавета II одевается в однотонные наряды специально. Не только шляпы, но и полагающийся по протоколу зонтик подбирается в тон костюму, что делает его более сдержанным и выразительным.

Таким образом на публичных мероприятиях подданные короны и фотографы всегда смогут заметить королеву. Героини streetstyle-отчетов вовсю перенимают ее опыт: на модных показах девушки отказываются от цветовой полифонии в пользу однотонности.

На фоне пестрой толпы монохромная одежда выглядит ярким и смелым решением. Самые удачные снимки – на которых «работают» базовые цвета, словно пришедшие с полотен авангардистов: интенсивный красный, желтый и синий.

Потому мондриановский колор-блокинг все чаще меняют на выверенные комбинации одного цвета – как, например, актриса Нуми Рапас в канареечно-желтом бархатном наряде или fashion-редактор Анна Зюрова в синем велюровом костюме.

Подобный эффект производит одежда в мягкой пастельной гамме. Свинцово-голубой, сиреневый и лавандовый приковывают взгляды не хуже, чем благородные бежевые и коричневые оттенки.

Белый цвет всегда выглядит торжественно и свежо. Одна из самых модных девушек мира, стилист Джованна Батталья Энгельберт, доказывает это на деле – в двубортном брючном костюме благородного оттенка слоновой кости.

Лучше всего такие наряды работают в сочетании с аксессуарами, украшенными камнями и металлом.

Джерело: vogue.ua