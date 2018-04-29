Уличные снимки датского фотографа покорили сеть

Необычные фотографии повседневной жизни жителей Дании взбудоражили соцсети

Нильс Йоргенсен — датский фотограф, который живёт и работает в Лондоне, где он получил образование, закончив West Surrey College of Art and Design. За свою долгую карьеру он успел поработать в разных фотожанрах, но больше всего его радует создание уличных фотографий, которые сам он называет «беспристрастными»



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Необычные фотографии повседневной жизни жителей Дании взбудоражили соцсети

Нильс Йоргенсен — датский фотограф, который живёт и работает в Лондоне, где он получил образование, закончив West Surrey College of Art and Design.

За свою долгую карьеру он успел поработать в разных фотожанрах, но больше всего его радует создание уличных фотографий, которые сам он называет «беспристрастными» («candid»). Ими он занимается постоянно — по его словам, всё время, которое не уходит на сон.

Он утверждает, что это не сложно, но, глядя на эти снимки, становится очевидно, что Нильс просто обладает невероятным талантом, который позволяет ему подмечать любопытнейшие моменты повседневной жизни большого города.

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Джерело: twizz.ru