В гонке за будущим. Audi презентовала новый электромобиль



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Совсем недавно аналогичные новинки представили Mercedes и BMW

В последнее время все крупнейшие автокомпании внезапно начали выпускать серийные электрокары. Это превратилось в массовую гонку за званием самого экологичного концерта, который первым пересадит водителей из бензиновых убийц природы в благопристойные «электрички». Например, Mercedes и BMW об экологии тоже позаботились. Но Audi все равно обгоняют и тех, и других, ведь E-Tron – уже третий электрокроссовер бренда всего за полгода.

Максимальная скорость нового автомобиля Audi – 200 километров в час. И пусть разгон до сотни занимают почти шесть секунд, зато аккумулятора E-Tron хватает на целых 400 километров. Чтобы зарядить его до 80%, вам потребуется всего полчаса. Самое главное преимущество электрокара – его уже можно купить и даже по вполне адекватной цене. Стоимость– $74,8 тысяч, что на наш манер переводится в пять миллионов рублей.

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Джерело: GQ