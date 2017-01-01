В кратере вулкана: молодожены устроили в самом экстремальном месте планеты
- Сьогодні, 09:11
-
Розсилка
Наверное нет ни единой невесты на планете, которая отказалась бы от красивой свадебной фотосессии.
А если эта фотосессия будет не только красивой, но и необычайно оригинальной, то это просто за гранью мечтаний.
Читайте також
Вот и молодожёны Дэнни Онг и Кристл Ти решили, что им всенепременно нужны фотографии, сделанные в кратере вулкана возле кислотного озера! В этом им помог известный фотограф Кео Ви Лунг, который снял влюбленных возле вулкана Иджен в Индонезии
Джерело: twizz.ru