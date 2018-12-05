В Нью-Йорке состоялось масштабное шоу Versace Pre-Fall 2019



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vogue.ua

Новую эру в истории Versace Донателла решила начать с подведения итогов и обращения к архивам модного Дома

В Нью-Йорке состоялось масштабное шоу Versace – первое после объявления о том, что бренд теперь является частью новообразованного холдинга Capri Holdings Limited, в который также входят гиганты Michael Kors и Jimmy Choo, а Донателла Версаче на подиуме продемонстрировала, что отныне целевая аудитория ее бренда будет намного шире, чем ранее.

Состоялось шоу на территории Нью-Йоркской фондовой биржи, что выглядело достаточно символично, ведь сделка по покупке Versace равнялась 2 миллиардам долларов и курс на еще большую коммерциализацию марки был очевиден. В центре показа Донателла Версаче выстроила реплику факела Статуи Свободы, который был сделан в золотом цвете, важном для Versace. Сама дизайнер назвала этот факел не только символом города, но и символом женщин, их силы и возможностей.

За основу коллекции итальянка взяла знаковую коллекцию сезона весна-лето 1994, в которой ее брат Джанни показал уже легендарное платье Элизабет Херли на булавках. Его версию образца 2018-го продемонстрировала Виттория Черетти.

Саму же коллекцию можно смело назвать одной из самых разнообразной в истории бренда – кроме фирменных леопардовых принтов, дерзких мини, латекса и пестрых принтов Донателла Версаче продемонстрировала достаточно сдержанные повседневные комплекты, в которых легко представить спешащую в офис жительницу Манхеттена. Выглядит такой ход абсолютно логично –Capri Holdings Limited планирует увеличить продажи Versace более, чем в два раза, но на излишней сексапильности новые планы выполнить будет сложно.

Однако Донателла всем своим видом показывает, что готова к новым вызовам и готова масштабировать вселенную Versace, но от ее кодов отказываться не будет. В доказательство – финальный выход модели Амбер Валетты, которые настоящие фанаты бренда наверняка узнали.

Джерело: vogue.ua