В Нью-Йорке состоялся красочный парад на День Благодарения

Красочные платформы и надувные фигуры заполонили Манхэттен

23 ноября по случаю Дня Благодарения в Нью-Йорке прошёл традиционный «Мейс» – парад, на котором показываются надувные фигуры известных персонажей из фильмов. Также в шествии демонстрируются платформы с акробатами, знаменитыми личностями и фантастическими сценами. Вечернее шествие продолжалось несколько километров. Чтобы занять



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Красочные платформы и надувные фигуры заполонили Манхэттен

23 ноября по случаю Дня Благодарения в Нью-Йорке прошёл традиционный «Мейс» – парад, на котором показываются надувные фигуры известных персонажей из фильмов. Также в шествии демонстрируются платформы с акробатами, знаменитыми личностями и фантастическими сценами.

Вечернее шествие продолжалось несколько километров. Чтобы занять хорошие места, зрителям пришлось прийти на место проведения парада рано утром.

Впервые такой «Марш» состоялся в 1924 году. Его организовала компания Macy’s, в честь которой получило название и само мероприятие.

Ниже – наиболее увлекательные фигуры и платформы этого года:

Джерело: tjournal.ru