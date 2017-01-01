В Нью-Йорке состоялся красочный парад на День Благодарения
- 24 Листопада, 10:55
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Розсилка
Красочные платформы и надувные фигуры заполонили Манхэттен
23 ноября по случаю Дня Благодарения в Нью-Йорке прошёл традиционный «Мейс» – парад, на котором показываются надувные фигуры известных персонажей из фильмов. Также в шествии демонстрируются платформы с акробатами, знаменитыми личностями и фантастическими сценами.
Вечернее шествие продолжалось несколько километров. Чтобы занять хорошие места, зрителям пришлось прийти на место проведения парада рано утром.
Впервые такой «Марш» состоялся в 1924 году. Его организовала компания Macy’s, в честь которой получило название и само мероприятие.
Ниже – наиболее увлекательные фигуры и платформы этого года:
Джерело: tjournal.ru