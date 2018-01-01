Анджелина Джоли получила награду от Американского общества кинематографистов за вклад в киноискусство

Актриса не попала в оскаровскую гонку этого года, зато была отмечена Американским обществом кинематографистов.

Несколько часов назад на его официальном сайте появилась информация, что режиссер и актриса Джоли получит награду на предстоящей церемонии ASC Board of Governors Award за выдающиеся достижения в киноискусстве. Ежегодное мероприятие пройдет уже в 32-й раз 17 февраля в Hollywood & Highland’s Ray Dolby Ballroom.

Ранее номинантами церемонии становились Ридли Скотт, Барбра Стрейзанд, Харрисон Форд, Джулия Робертс, Кристофер Нолан, Фрэнсис Форд Коппола, Морган Фримен, Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг и другие.

«Анджелина Джоли устанавливает высокие стандарты. Она настоящий художник, обладающий своим стилем и сильным духом. Ее работы выполняют развлекательную функцию, но в то же время в них всегда поднимаются важные вопросы социального характера», - говорится в заявлении президента общества Киса ван Острума.