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    Анджелина Джоли получила награду от Американского общества кинематографистов за вклад в киноискусство

    Актриса не попала в оскаровскую гонку этого года, зато была отмечена Американским обществом кинематографистов.
    Несколько часов назад на его официальном сайте появилась информация, что режиссер и актриса Джоли получит награду на предстоящей церемонии ASC Board of Governors Award за выдающиеся достижения в киноискусстве. Ежегодное мероприятие пройдет уже в 32-й раз 17 февраля в Hollywood & Highland’s Ray Dolby Ballroom. «Анджелина Джоли
    • Сьогодні, 13:19
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    Актриса не попала в оскаровскую гонку этого года, зато была отмечена Американским обществом кинематографистов.

    Несколько часов назад на его официальном сайте появилась информация, что режиссер и актриса Джоли получит награду на предстоящей церемонии ASC Board of Governors Award за выдающиеся достижения в киноискусстве. Ежегодное мероприятие пройдет уже в 32-й раз 17 февраля в Hollywood & Highland’s Ray Dolby Ballroom.

    «Анджелина Джоли устанавливает высокие стандарты. Она настоящий художник, обладающий своим стилем и сильным духом. Ее работы выполняют развлекательную функцию, но в то же время в них всегда поднимаются важные вопросы социального характера», - говорится в заявлении президента общества Киса ван Острума. 
    Ранее номинантами церемонии становились Ридли Скотт, Барбра Стрейзанд, Харрисон Форд, Джулия Робертс, Кристофер Нолан, Фрэнсис Форд Коппола, Морган Фримен, Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг и другие. 

    Джерело: Hello!

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