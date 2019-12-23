В сеть попали пикантные фото Риты Оры без ретуши
Папарацци сделали снимки, на которых видно неидеальный пресс артистки
Фотографии Риты Оры в купальнике удалось сделать во время ее отдыха на острове Сен-Бартельми, заморской территории Франции.
Вероятно, артистка не ожидала, что ее узнают папарацци, поэтому смело выбрала открытый красный купальник, который подчеркивал ее неидеальный живот.
В тот же день в сети Рита Ора опубликовала собственные фотографии с отдыха. Уже на них соблазнительная артистка позировала в серо-голубом пляжном наряде, который обнажал ее пышную грудь и делал талию безупречной.
Фото прошли обработку в Photoshop, чтобы Рита Ора имела по-голливудски роскошный вид.
Кроме этого, знаменитая британка продемонстрировала еще один жаркий образ. Она показала голубой купальник такого же фасона, что и был на пляже.
Фотографии для Instagram звезда делала во время прогулки на элитной яхте, поэтому в своем блоге Ора уже показывала поклонникам райский отдых с потрясающим видом на океан.