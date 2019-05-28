В сети появилось архивное фото Владимира и Елены Зеленских



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Владимир и Елена Зеленские

Снимок из прошлого очаровал сеть

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена, первая леди Елена Зеленская вместе еще со студенческих лет. Ранее в своих интервью они рассказывали, что в школе учились в параллельных классах, но не были знакомы. История их любви началась лишь на первом курсе университета.

Владимир впервые обратил внимание на свою будущую жену возле криворожского кинотеатра. Впоследствии у них завязались романтические отношения, а через 8 лет — в 2003-м — Владимир и Елена поженились. Именно в этот период карьера Зеленского пошла вверх, и он начал выступать вместе со своей командой 95-ый квартал независимо от КВН.

Артист быстро стал хорошо узнаваемым, поэтому аудитория стала больше интересоваться его личной жизнью за пределами сцены. Журналу Viva! удалось отыскать редкое фото с одной из фотосессий на заре карьеры Владимира. На нем они с Еленой еще совсем юные, но такие трогательные!





Владимир и Елена Зеленские

Стоит отметить, что спустя много лет Елена и Владимир выглядят несколько иначе. Посмотреть, как изменилась чета Зеленских можно прямо сейчас.