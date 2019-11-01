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    Фото

    В сети впервые появилось фото художника Banksy

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    В сети впервые появилось фото художника Banksy

    Стив Лазаридес - бывший агент и фотограф таинственного уличного художника Banksy - обнародовал ранее не опубликованныее фотографии художника во время работы

    Бывший агент, водитель и фотограф знаменитого художника стрит-арта из Великобритании, который прячется под псевдонимом Бэнкси, Стив Лазаридес показал эксклюзивные фото бывшего шефа.

    Лазаридес стал агентом художника после того, как случайно сфотографировал его в 1997 году. Он снимал самого загадочного художника современности за работой.

    Фотограф больше десятка лет сотрудничал с самым загадочным художником современности и решил показать несколько фото с ним накануне публикации своей книги Banksy Captured («Бэнкси пойман»).

    Книга содержит около 500 снимков с анонимом и его работами, однако лица граффитиста на них не видно.

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    В сети впервые появилось фото художника Banksy
    В сети впервые появилось фото художника Banksy
    В сети впервые появилось фото художника Banksy

    Cотрудничество мужчин прекратилось еще в 2008 году, однако Лазаридес не перестал восхищаться талантом Бэнкси.

    Джерело: edition.cnn.com

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