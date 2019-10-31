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    Ким Кардашян показала новые кадры из поездки в Армению

    • Розсилка
    Ким Кардашян показала новые кадры из поездки в Армению
    instagram.com/kimkardashian

    Звезда реалити-шоу Ким Кардашян поделилась атмосферными снимками с фотосессии, сделанной на родине знаменитости – в Армении

    Палата представителей Конгресса США приняла важное решение: согласно ему, Америка впервые за 35 лет формально признала и осудила геноцид армян, осуществленный Османской империей в начале XX века.

    Эта резолюция имеет большое значение для всего армянского народа — в том числе для Ким Кардашьян и ее сестер (отец Ким, Кортни и Хлое Роберт Кардашьян — армяно-американского происхождения).

    Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram пост, в котором отметила важность принятого Конгрессом решения и поделилась своей радостью по этому поводу. Обращение звезда сопроводила снимком со своими четырьмя детьми, сделанным во время их недавнего визита в Армению.

    На снимке запечатлены Ким и  ее четыре малыша. Все они одеты в черную одежду, на фоне которой контрастируют блестящие украшения. Своего младшенького  - Псалома – Кардашьян держит на правой руке. Другой рукой он держит ручку дочери Чикаго. 

    Старшая дочь Кардашьян - Норт Уэст стоит рядом с Псаломом и одной ручкой держится за него. Их братик Сейнт Уэст стоит рядом. Он единственный, кто не смотрит в камеру, а улыбается кому-то, кто находится за кадром.

    «Вчера была такая огромная победа для армянского народа, когда Палата представителей США признала Геноцид армян! Эта фотография была сделана мной и моими детьми в этом месяце в Армении Jack Джеки Никерсон», - подписала она.

    В комментариях под постом  телезвезды пользователи отмечают, что все дети Кардашьян похожи на маму и друг на друга. А также поддерживали ее мнение относительно  решение палаты США.

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    instagram.com/kimkardashian
    instagram.com/kimkardashian
    instagram.com/kimkardashian
    instagram.com/kimkardashian

    Напомним, ранее Кардашьян активно призывала правительство США признать геноцид армянского народа.

    Джерело: kp.ua

    геноцид знаменитости фотография Кардашьян Instagram
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