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    Фото

    В США запустят производство Ford Mustang как у Джона Уика (фото)

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    В США запустят производство Ford Mustang как у Джона Уика (фото)
    Фото: hypebeast

    Машину, на которой ездил герой Киану Ривза, можно будет купить за $167 тысяч

    Мастерская Classic Recreations совместно с компанией Ford запустят массовое производство автомобиля Ford Mustang, на котором ездил герой Киану Ривза в фильмах о Джоне Уике. Автомобиль, получивший название The Hitman, ― это реплика машины из фильма, но у него есть свои дополнения.

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    В США запустят производство Ford Mustang как у Джона Уика (фото)
    В США запустят производство Ford Mustang как у Джона Уика (фото)
    В США запустят производство Ford Mustang как у Джона Уика (фото)
    В США запустят производство Ford Mustang как у Джона Уика (фото)
    В США запустят производство Ford Mustang как у Джона Уика (фото)
    Фото: hypebeast

    Ford Mustang будет оснащен 8-цилиндровым двигателем Coyote мощностью 1000 лошадиных сил. Коробку передач можно будет выбрать: в базовой версии у машины «механика», но можно установить и автоматическую трансмиссию. Внешне машина выглядит практически как в кино. Из дополнений ― спортивные сиденья, дополнительные датчики, кондиционер и акустическая система.

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