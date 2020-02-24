В США запустят производство Ford Mustang как у Джона Уика (фото)



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Фото: hypebeast

Машину, на которой ездил герой Киану Ривза, можно будет купить за $167 тысяч

Мастерская Classic Recreations совместно с компанией Ford запустят массовое производство автомобиля Ford Mustang, на котором ездил герой Киану Ривза в фильмах о Джоне Уике. Автомобиль, получивший название The Hitman, ― это реплика машины из фильма, но у него есть свои дополнения.

Ford Mustang будет оснащен 8-цилиндровым двигателем Coyote мощностью 1000 лошадиных сил. Коробку передач можно будет выбрать: в базовой версии у машины «механика», но можно установить и автоматическую трансмиссию. Внешне машина выглядит практически как в кино. Из дополнений ― спортивные сиденья, дополнительные датчики, кондиционер и акустическая система.