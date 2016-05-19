В стиле любимых киногероев: Сеть покорила забавная предсвадебная фотосессия влюбленных

О такой необычной фотосессии мечтает каждая влюбленная пара

Когда Джеки и Нейт решили пожениться, у них был целый год до предстоящего события, и в этот год они намеревались провести обязательную в таких случаях «предсвадебную фотосессию». Однако типичные для такой темы кадры вроде влюбленных, стоящих по пояс в травах поля, пикник на берегу реки или игра в прятки в лесу - такие фотографии пару



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О такой необычной фотосессии мечтает каждая влюбленная пара

Когда Джеки и Нейт решили пожениться, у них был целый год до предстоящего события, и в этот год они намеревались провести обязательную в таких случаях «предсвадебную фотосессию». Однако типичные для такой темы кадры вроде влюбленных, стоящих по пояс в травах поля, пикник на берегу реки или игра в прятки в лесу - такие фотографии пару совершенно не устраивали.

«Мы с Нейтом страшно любим всякие фильмы, и мы захотели отдать дань нашим любимым киногероям», - отметили влюбленные.

Вот так родилась целая серия фотографий, на которой парочка перевоплощается в известных героев кинокартин.

Парочка перевоплотилась в Марти МакФлая из «Назад в будущее», в воров из «Один дома» и многих других весьма узнаваемых героев.





Джерело: Культурология