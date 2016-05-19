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    В стиле любимых киногероев: Сеть покорила забавная предсвадебная фотосессия влюбленных

    О такой необычной фотосессии мечтает каждая влюбленная пара
    Когда Джеки и Нейт решили пожениться, у них был целый год до предстоящего события, и в этот год они намеревались провести обязательную в таких случаях «предсвадебную фотосессию». Однако типичные для такой темы кадры вроде влюбленных, стоящих по пояс в травах поля, пикник на берегу реки или игра в прятки в лесу - такие фотографии пару
    • Сьогодні, 07:10
    • Розсилка

    О такой необычной фотосессии мечтает каждая влюбленная пара

    Когда Джеки и Нейт решили пожениться, у них был целый год до предстоящего события, и в этот год они намеревались провести обязательную в таких случаях «предсвадебную фотосессию». Однако типичные для такой темы кадры вроде влюбленных, стоящих по пояс в травах поля, пикник на берегу реки или игра в прятки в лесу - такие фотографии пару совершенно не устраивали.
    «Мы с Нейтом страшно любим всякие фильмы, и мы захотели отдать дань нашим любимым киногероям», - отметили влюбленные.
    Вот так родилась целая серия фотографий, на которой парочка перевоплощается в известных героев кинокартин.
    Парочка перевоплотилась в Марти МакФлая из «Назад в будущее», в воров из «Один дома» и многих других весьма узнаваемых героев.

    «Мы даже думали пригласить Маколея Калкина на нашу свадьбу, используя наши фотографии. Не уверена, что он примет приглашение, но снимки все равно и так получились отличными», - отметила Джеки.

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    Марти МакФлай и Док Браун из фильма «Назад в будущее»
    Майкл Скотт и Двайт Шрут из сериала «Офис»
    Бандиты Марв и Гарри из фильма «Один дома»
    Джон Леннон и Йоко Оно.
    Миранда и миссис Даутфайр из фильма «Миссис Даутфайр
    «Титаник»
    Бандиты Марв и Гарри из фильма «Один дома»
    Пегги Картер и капитан Америка.
    Тор и Гарри Поттер, два совершенно несвязанных героя, но которые больше всего нравятся парочке.
    Герои старого американского мультфильма It’s The Great Pumpkin, Charlie Brown.
    Диана Нгуен и Конь БоДжек.
    Друг Сабрина в роли страшного и ужасного динозавра.
    Гарри Поттер.
    В стиле любимых киногероев: Сеть покорила забавная предсвадебная фотосессия влюбленных
    В стиле любимых киногероев: Сеть покорила забавная предсвадебная фотосессия влюбленных
    Джон Леннон и Йоко Оно.
    Парк Юрского периода.

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    Джерело: Культурология

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    фотограф
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