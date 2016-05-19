В стиле любимых киногероев: Сеть покорила забавная предсвадебная фотосессия влюбленных
- Сьогодні, 07:10
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Розсилка
О такой необычной фотосессии мечтает каждая влюбленная пара
Когда Джеки и Нейт решили пожениться, у них был целый год до предстоящего события, и в этот год они намеревались провести обязательную в таких случаях «предсвадебную фотосессию». Однако типичные для такой темы кадры вроде влюбленных, стоящих по пояс в травах поля, пикник на берегу реки или игра в прятки в лесу - такие фотографии пару совершенно не устраивали.
«Мы с Нейтом страшно любим всякие фильмы, и мы захотели отдать дань нашим любимым киногероям», - отметили влюбленные.
Вот так родилась целая серия фотографий, на которой парочка перевоплощается в известных героев кинокартин.
Парочка перевоплотилась в Марти МакФлая из «Назад в будущее», в воров из «Один дома» и многих других весьма узнаваемых героев.
«Мы даже думали пригласить Маколея Калкина на нашу свадьбу, используя наши фотографии. Не уверена, что он примет приглашение, но снимки все равно и так получились отличными», - отметила Джеки.
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Джерело: Культурология