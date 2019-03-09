В Японии создали виртуальную Instagram-модель
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Розсилка
В Instagram набирает популярность аккаунт Японской модели по имени Имма
Правда, девушка является плодом фантазии компьютерных дизайнеров.
Разработчики создали CG-модель, которую практически невозможно отличить от реального человека, при этом создали и ее персональную страницу в соцсети. Всего за несколько дней Имма собрала почти 40 тыс. подписчиков.
Имя виртуальной японки означает «сейчас». Ее первые фотографии в соцсетях появились еще летом 2018 года, однако популярность пришла к модели недавно, после того, как ее снимки опубликовали на обложке японского журнала о компьютерной графике CGWorld.
Примечательно, что Имма выглядит очень реалистично, в том числе и на портретных снимках с крупным планом.
Создатели модели рассказали журналу, что приоритетом в работе на Иммой являлась детализация.
Для того чтобы взгляд девушки выглядел как можно более естественно, они сканировали настоящий человеческий глаз и перенесли его структуру на виртуальную модель.
Наряду с этим ее создатели стараются делать и как можно более естественные фотографии, не только внешность модели.
Как обычный Instagram-пользователь, Имма также «постит» в своем профиле селфи и даже «сториз».
Джерело: www.obozrevatel.com