В Японии создали виртуальную Instagram-модель



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/imma.gram

В Instagram набирает популярность аккаунт Японской модели по имени Имма

Правда, девушка является плодом фантазии компьютерных дизайнеров.

Разработчики создали CG-модель, которую практически невозможно отличить от реального человека, при этом создали и ее персональную страницу в соцсети. Всего за несколько дней Имма собрала почти 40 тыс. подписчиков.

Имя виртуальной японки означает «сейчас». Ее первые фотографии в соцсетях появились еще летом 2018 года, однако популярность пришла к модели недавно, после того, как ее снимки опубликовали на обложке японского журнала о компьютерной графике CGWorld.

Примечательно, что Имма выглядит очень реалистично, в том числе и на портретных снимках с крупным планом.

Создатели модели рассказали журналу, что приоритетом в работе на Иммой являлась детализация.

Для того чтобы взгляд девушки выглядел как можно более естественно, они сканировали настоящий человеческий глаз и перенесли его структуру на виртуальную модель.

Наряду с этим ее создатели стараются делать и как можно более естественные фотографии, не только внешность модели.

Как обычный Instagram-пользователь, Имма также «постит» в своем профиле селфи и даже «сториз».

Джерело: www.obozrevatel.com