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    Видно почти все! Кендалл Дженнер и Хейли Бибер выгуливают микробикини на Ямайке (фото)

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    Хейли Бибер - Видно почти все! Кендалл Дженнер и Хейли Бибер выгуливают микробикини на Ямайке (фото)
    Хейли Бибер

    Звезда порадовали фанатов отличной формой

    Кендалл Дженнер и Хейли Бибер замечены на Ямайке, куда отправились, чтобы отметить день рождения своей общей подруги Джастин Скай. Едва ли их напряженный график позволит каникулам затянуться: во-первых, близится нью-йоркская Неделя моды, на которой обе модели снова будут востребованы.

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    Видно почти все! Кендалл Дженнер и Хейли Бибер выгуливают микробикини на Ямайке (фото)
    Видно почти все! Кендалл Дженнер и Хейли Бибер выгуливают микробикини на Ямайке (фото)
    Видно почти все! Кендалл Дженнер и Хейли Бибер выгуливают микробикини на Ямайке (фото)
    Видно почти все! Кендалл Дженнер и Хейли Бибер выгуливают микробикини на Ямайке (фото)
    Видно почти все! Кендалл Дженнер и Хейли Бибер выгуливают микробикини на Ямайке (фото)
    Видно почти все! Кендалл Дженнер и Хейли Бибер выгуливают микробикини на Ямайке (фото)
    Видно почти все! Кендалл Дженнер и Хейли Бибер выгуливают микробикини на Ямайке (фото)
    Видно почти все! Кендалл Дженнер и Хейли Бибер выгуливают микробикини на Ямайке (фото)
    Видно почти все! Кендалл Дженнер и Хейли Бибер выгуливают микробикини на Ямайке (фото)

    Во-вторых, для лучшей подруги Кендалл скоро наступит большой день: Хейли и Джастин Бибер объявили дату свадьбы. Церемония станет второй для супругов, тайно расписавшихся еще в прошлом году, но чета Биберов обещала устроить праздник для друзей и родных и сдержала слово. Их свадьба назначена на 30 сентября, а принимать гостей молодожены будут в Северной Каролине - штате, к которому ни один из них не имеет особого отношения, но пара якобы влюбилась в очень живописную набережную на реке Мэй.

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    праздник День рождения свадьба
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