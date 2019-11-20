Настя Каменских в прозрачном наряде засветила длинные ноги и пышную грудь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

32-летняя Настя Каменских побаловала фанатов новым сексуальным образом instagram.com/kamenskux/

Артистка примерила мини-платье с обнаженными плечами и зоной декольте

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских вернулась из Мексики, где вместе с супругом Потапом провела небольшой отпуск, совмещая с плотной работой над продвижением творчества Каменских в этой жаркой стране.

В Мексике Настя встречалась с журналистами, дала интервью для телевидения, нескольких радиостанций и даже снялась для местного Playboy.

Вернувшись в Киев, Каменских принялась с теплом вспоминать отдых у океана. Звезда поделилась кадром, сделанным в путешествии. Артистка позировала в мини-платье с прозрачным топом-корсетом и атласной юбкой с накладными карманами. Стильный наряд обнажил плечи и ноги Каменских. Настя распустила длинные волосы и сделала яркий макияж с акцентом на алые губы. Завершили образ элегантные украшения — серьги, цепочка с крестиком и часы.

Читайте также: Ким Кардашьян удивила поклонников сексуальной стойкой на голове в одном белье