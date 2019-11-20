26-летняя Ариана Гранде отменяет гастрольный тур из-за серьезной болезни



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Певица испытывает боли, когда поет Фото: instagram.com/arianagrande/

Певица уже давно испытывает недомогание, и состояние только ухудшается

Американская певица Арина Гранде поделилась с подписчиками, что у нее начались проблемы со здоровьем. О недомогании она сообщила в Stories, а еще высказала беспокойство, что ее гастрольный тур Sweetener под угрозой срыва.

Артистка почувствовала себя плохо после гастролей в Шарлотсвилле, там звезда сразу предупредила фанатов, что чувствует себя неважно.

Ее беспокоят боли в горле, есть проблемы с дыханием и общим состоянием, а еще ей больно петь. Все происходящее вызывает у Гранде серьезные опасения, она боится, что недомогания станут предвестником сложного заболевания.

Звезда уже пообещала поклонникам, что сходит к врачу и выяснит свой диагноз. Сейчас за певицей ухаживают мама и близкие друзья, они не оставляют ее одну и пытаются подбодрить.

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