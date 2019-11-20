  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    26-летняя Ариана Гранде отменяет гастрольный тур из-за серьезной болезни

    • Розсилка
    <p>Певица испытывает боли, когда поет</p> <p>Фото: instagram.com/arianagrande/</p> <div></div> - 26-летняя Ариана Гранде отменяет гастрольный тур из-за серьезной болезни

    Певица испытывает боли, когда поет

    Фото: instagram.com/arianagrande/

    Певица уже давно испытывает недомогание, и состояние только ухудшается

    Американская певица Арина Гранде поделилась с подписчиками, что у нее начались проблемы со здоровьем. О недомогании она сообщила в Stories, а еще высказала беспокойство, что ее гастрольный тур Sweetener под угрозой срыва.

    Артистка почувствовала себя плохо после гастролей в Шарлотсвилле, там звезда сразу предупредила фанатов, что чувствует себя неважно.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    26-летняя Ариана Гранде отменяет гастрольный тур из-за серьезной болезни
    26-летняя Ариана Гранде отменяет гастрольный тур из-за серьезной болезни
    26-летняя Ариана Гранде отменяет гастрольный тур из-за серьезной болезни
    26-летняя Ариана Гранде отменяет гастрольный тур из-за серьезной болезни
    26-летняя Ариана Гранде отменяет гастрольный тур из-за серьезной болезни
    26-летняя Ариана Гранде отменяет гастрольный тур из-за серьезной болезни
    26-летняя Ариана Гранде отменяет гастрольный тур из-за серьезной болезни
    26-летняя Ариана Гранде отменяет гастрольный тур из-за серьезной болезни
    26-летняя Ариана Гранде отменяет гастрольный тур из-за серьезной болезни
    26-летняя Ариана Гранде отменяет гастрольный тур из-за серьезной болезни
    26-летняя Ариана Гранде отменяет гастрольный тур из-за серьезной болезни
    26-летняя Ариана Гранде отменяет гастрольный тур из-за серьезной болезни
    26-летняя Ариана Гранде отменяет гастрольный тур из-за серьезной болезни
    26-летняя Ариана Гранде отменяет гастрольный тур из-за серьезной болезни
    26-летняя Ариана Гранде отменяет гастрольный тур из-за серьезной болезни
    Фото: instagram.com/arianagrande/

    Ее беспокоят боли в горле, есть проблемы с дыханием и общим состоянием, а еще ей больно петь. Все происходящее вызывает у Гранде серьезные опасения, она боится, что недомогания станут предвестником сложного заболевания.

    Звезда уже пообещала поклонникам, что сходит к врачу и выяснит свой диагноз. Сейчас за певицей ухаживают мама и близкие друзья, они не оставляют ее одну и пытаются подбодрить.

     Читайте также: Ким Кардашьян удивила поклонников сексуальной стойкой на голове в одном белье

     

    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ