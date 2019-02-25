Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2018 года



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boredpanda.com

Если вам когда-нибудь понадобится напоминание о том, что наша планета - потрясающе красивое место, были объявлены победители пятого ежегодного конкурса «Пейзажный фотограф года», и они не разочаровывают

Для участия в конкурсе 863 участника по всему миру прислали три тысячи снимков. Первое место среди фотографов занял канадец Адам Гиббс. За победу он получил $10 тыс. призовых.

«Глядя на выигрышное портфолио Адама Гиббса, мы видим разнообразие взглядов, понимание света и опытное использование рамок и композиции», - пояснили судьи.

«От песчаных антенн до ледяных горных мест портфолио Адама демонстрирует ряд тем, которые являются важным компонентом, когда нужно убедить наших судей в том, что вы международный фотограф года».

Мастерство Адама было прекрасно дополнено богатой красотой его родной страны, в частности его местного района острова Ванкувер. «Это исключительное место», - сказал он.

Вторым стал американец Грег Боратын, который получил $1 тысячу. Замыкает тройку лучших фотографов словак Петер Свобода с призовыми в $500.

Лучшей фотографией природы жюри конкурса назвало работу американского фотографа Пола Марселини. За победу он получил $2 тысячи.

Кроме того, организаторы отобрали снимки в следующих категориях: «Лучшее фото заката/рассвета», «Лучшее абстрактное фото, снятое с воздуха», «Лучшее фото со снегом и льдом», «Образцовое дерево» и «Лучшее фото в тумане и дымке».

101 лучшая фотография конкурса будет издана в отдельной книге. Три лучших фотографа во всех категориях, а также победители в особых категориях получат отпечатанную версию артбука.

Кроме того, последним вышлют их снимки, отпечатанные на полотне шириной в метр.

Джерело: boredpanda.com