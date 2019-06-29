Яркая одежда помогла девушке побороть депрессию и найти свое место в жизни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/cybr.grl

«Радужная леди из Техаса» много лет назад нашла свой стиль, благодаря чему устроила личную жизнь и стала известной в США моделью

Родившаяся в Сингапуре «радужная леди» обрела известность благодаря странному чувству моды, которое помогло ей преодолеть депрессию. Кристина Севильано выглядит так, что не заметить ее в толпе просто невозможно. Взгляните на ее стиль, и вы поймете, почему.

23-летняя барышня недавно снялась в эпизоде сериала «Hooked On The Look» Barcroft TV, в котором рассказывается о людях, «которые готовы на все, чтобы их заметили» - от выкладывания сногсшибательных сумм денег на косметические операции, до поднятия моды на новый уровень.

Кристина прославилась тем, что превратила свою внешность в «радугу в образе человека» посредством нарядов.

Она украшает себя экстравагантными разноцветными предметами, вдохновленными уличной модой Харадзюку, Япония.

«Мой личный стиль - это смесь всего того, что я люблю, в основном радуги. Я очень люблю радуги и поэтому хотела воплотить всю радужную атмосферу. Представьте, если бы радуга была человеком, это была бы я», - уверена девушка.

Но за ее флуоресцентными нарядами и неоновым макияжем скрывается мрачная борьба с психологическими проблемами, которые она пыталась преодолеть.

Кристина родилась и выросла в Сингапуре. В 2010 году она переехала в США, но оказалась в тяжелой депрессии из-за всех радикальных перемен, которые пришлось пережить ее семье. Этот темный период ее жизни в конечном итоге привел к недельному пребыванию в психиатрической больнице для подростков.

«Это был очень одинокий период времени. Я изолировала себя от большого количества людей, и это привело к бегству из дома и большому количеству суицидальных мыслей и самоповреждений», - сказала она в интервью.

Поворотный момент наступил, когда Кристина забеременела во время учебы в школе, что побудило ее жить подлинной жизнью, потому что она хотела вдохновить своего сына на то же самое. «Прежде чем я узнала, что у меня родится сын, я буквально не знала, что мне делать с моей жизнью. Я думала, что просто пойду безопасным путем и сделаю то, что хотят мои родители, стану медсестрой или что-то в этом роде».

«Рождение моего сына заставило меня надеть красочную экстравагантную одежду, потому что я хотела научить своего ребенка не позволять ничему сдерживать его от того, что он хочет в жизни», - добавила «радужная леди».





Сейчас Кристина живет со своим мужем Эдгаром и пятилетним сыном Энцо в Остине, штат Техас, но не все в семье с таким энтузиазмом одеваются, как радуга. Супруг выбирает одежду в синих и черных тонах.

Джерело: joinfo.ua